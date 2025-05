Michele Fiore, som blant annet har sittet i bystyret i Las Vegas og i delstatsforsamlingen i Nevada, ble i oktober funnet skyldig i sju føderale tiltalepunkter knyttet til underslag.

Straffeutmålingen skulle etter planen komme neste måned, men i stedet ble hun altså benådet. Det skjer bare en uke etter at hun fikk avslag på en begjæring om ny rettsbehandling.

Ifølge tiltalen forsynte den Trump-lojale delstatspolitikeren seg av penger som var ment for en statue til ære for en drept politimann. Pengene gikk til å dekke private kostnader – blant annet til plastisk kirurgi. For dette risikerte Fiore flere tiår i fengsel.