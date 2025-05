Forbrukerrådet: Togkaos bør gi lavere pris

– Det bør være en viss sammenheng mellom pris og kvalitet. Når kvaliteten går ned, burde også prisen gå ned, sier Iversen til P4-nyhetene.

Bane Nor stenger et verksted som gjør at Vy på flere avganger må kjøre enkle i stedet for doble togsett i rushtiden. Resultatet blir stappfulle tog, innstillinger og kamp om sitteplassene.

Hvis toget er forsinket med mer enn 30 minutter, så har du rett på halv pris på togbilletten. For folk med månedskort som reiser ofte og som vil få et dårligere togtilbud, ber Forbrukerrådet Vy vurdere å sette ned prisen.

– Man burde se på å gjøre rettighetene mer automatiserte, slik at man ikke må sende et krav for hver gang. Da hadde flere fått penger og bransjen ville følt mer på hva det koster å ikke levere som avtalt, sier Iversen.

Både Frp og SV ber samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) gripe inn.

– Man må sørge for en god refusjonsordning til de som har kjøpt månedskort, og skal komme seg på jobb fram mot sommeren, sier Morten Stordalen (Frp) til P4.

– Dette er et godt forslag fra Forbrukerrådet, og det minste vi kan forvente når toget står eller passasjerer må stå som sild i tønne hver eneste dag. Når vi også har en samferdselsminister som bagatelliserer situasjonen for passasjerer og pendlere, er det åpenbart at noe må gjøres, skriver SVs samferdselspolitiske talsperson Mona Fagerås i en epost til NTB.