Trump: Krim vil bli værende under russisk kontroll

– Krim vil bli værende hos Russland, sier Trump i intervjuet.

Trump skylder i intervjuet også krigen på Ukraina nok en gang.

– Jeg tror at det som forårsaket krigen, var da de startet å snakke om å bli med i Nato, sier Trump.

Trump har lagt press på særlig Ukraina for å inngå fredsforhandlinger, og han langet denne uka ut mot Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj etter at han sa at Ukraina ikke vil godkjenne Russlands krav om at annekteringen av Krim-halvøya blir anerkjent som del av en fredsavtale.

Trump sa også at han tror det nærmer seg en avtale mellom Russland og Ukraina.

Trumps spesialutsending Steve Witkoff er fredag i Russland for samtaler med Russlands president Vladimir Putin, ifølge russiske, statlige nyhetsbyråer.

Avtalen som Trump jobber for, vil føre til at Russland sitter igjen med rundt 20 prosent av Ukrainas territorium, skriver Time.