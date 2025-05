Det er i et stort intervju med Time magasine at Donald Trump komme med uttalelsen. Der samtalen dreier seg om USAs handelskrig og forholdet til Kina, sier Trump at han fremdeles mener toll er nødvendig og et viktig virkemiddel.

– Obligasjonsmarkedet fikk nerver, men det fikk ikke jeg, sier Trump om reaksjonene i finansmarkedene, og fortsetter med at han vil anse det som en «full seier» dersom USA fortsatt har tollsatser på 50 prosent om ett år.

Han hevder det er aktiv dialog med Kina om å gjøre noe med tollsatsene, og at han regner med å komme med kunngjøringer om dette i løpet av de nærmeste ukene.

President Donald Trump har økt tollen på mange varer fra Kina til 145 prosent, mens Kina har svart med å innføre 125 prosent toll på amerikanske varer.

(©NTB)