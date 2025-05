Arkitekt dømt til fengsel for ulovlige hytteprosjekter

Arkitekt Rune Breili ble i desember dømt i Agder lagmannsrett til 90 dagers fengsel. Denne dommen er altså nå rettskraftig etter at Høyesterett har avvist anken.

Han ble dømt for å i perioden 2015 til 2019 ha gitt villedende opplysninger i forbindelse med to hytteutbygginger i den attraktive strandsonen på Tjøme i Færder kommune.

Han ble også dømt for å ha prosjektert ny fritidsbolig med hovedhus og tilbygg for den ene eiendommen, noe som var i strid med kommunens arealplaner. På den andre eiendommen ble arkitekten dømt for å ha prosjektert ny bod og nytt anneks i strid med byggeforbudet innenfor 100-metersbeltet fra sjøen, ved blant annet å utarbeide tegninger og beskrivelser til entreprenørene.

Også i tingretten ble han dømt. Da sa arkitektens forsvarer, advokat Tormod Tingstad, at saken ville få store konsekvenser for en hel yrkesgruppe.

– Tingrettsdommen slo fast at all type arkitektvirksomhet, herunder tegning, kan være straffbar hvis tegningen strider mot lov, plangrunnlag eller en gitt tillatelse. Dommen satte også til side ansvarssystemet i plan- og bygningsloven, sa han.

(©NTB)