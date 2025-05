Økende samarbeid mellom Russland og Iran

Irans president Masoud Pezeshkian (bildet) opplyste i januar at samarbeidet mellom Russland og Iran på gassområdet ville øke betydelig. Fredag var den iranske oljeministeren i Moksva for å undertegne omfattende samarbeidsavtaler. Bildet av presidenten er tatt 18. april i år under en markering av hærens dag ved ayatolla Khomeini gravsted. Foto: Vahid Salemi / AP / NTB Vahid Salemi / AP / NTB