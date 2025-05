FBI har pågrepet dommer

Dugan er siktet for å ha motarbeidet offentlige myndigheter, og Patel skrev på X fredag at FBI har beviser for at Dugan hindret pågripelsen av en immigrant forrige uke.

– Vi mener at dommer Dugan med overlegg hindret føderale agenter fra å pågripe personen i rettsbygningen, skriver Patel og legger til at det gjorde at personen unnslapp.

– Heldigvis klarte agentene å hente inn igjen den mistenkte til fots, og han har vært i arresten siden, men dommerens innblanding førte til økt fare for offentligheten, skriver Patel.

Patels melding ble fjernet fra X kort tid etter at den ble offentliggjort klokken 16.11 norsk tid.

Dugan ble pågrepet klokken 8 lokal tid i Milwaukees distriktsdomstol og sitter i varetekt, bekrefter Brady McCarron, talsperson for det føderale politiet, til Milwaukee Journal Sentinel.

Dugan er dommer i Milwaukees distriktsdomstol.

Hendelsen skjedde 18. april, ifølge avisen. Agenter fra immigransjonsmyndighetene (ICE) ble vist til sjefsdommerens kontor, mens den mexicanske immigranten som var i et rettsmøte, ble tillatt å forlate rettssalen gjennom en sidedør.