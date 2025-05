Høyre raser mot KrFs flaggvedtak

Det vil i praksis bety et forbud mot regnbueflagg, skriver VG.

– Vi ser at det er veldig mange skoleledere og rektorer som gang på gang blir satt i en utrolig krevende skvis som handler om de skal heise Pride-flagget eller ikke. Uavhengig av om de gjør det eller ikke, så blir det tatt som et ideologisk standpunkt, sier Constanse Borge, 2. nestleder i KrFU.

Høyre-nestleder Tina Bru mener at så lenge flagget blir problematisert, er det et åpenbart behov for å fortsette å heise det.

– Barn behøver ikke beskyttes mot kjærlighet og toleranse. Hvis noe bør de heller beskyttes mot intoleranse og argumentasjon som spiller opp under hatske strømninger, skriver Bru i en uttalelse til NTB.

Hun sier hun blir trist av at voksne «velger å dyrke konspirasjonsteorier og lage narrativer om at flagget betyr alt annet enn det faktisk gjør».

– Det kan fint være helt opp til den enkelte skole om man ønsker å heise det eller ikke. Et nasjonalt forbud er en veldig voldsom og lite tolerant løsning på et ikke-problem.

Intern uenighet

Forslaget ble ikke banket gjennom uten debatt på partiets landsmøte i Bergen. Nestleder Ida Lindtveit Røse var blant motstanderne av flaggforslaget.

– Jeg mener det ikke er behov for endringer i flaggloven, og at vurderinger rundt flagging ved skoler fortsatt skal være skoleeier og skoleledelsens ansvar og avgjøres lokalt, sier hun til avisen.

Overfor Vårt Land, som først meldte om resultatet av fredagens avstemning, sa førstekandidat i Østfold, David Hansen, at forslaget er noe av det mest skandaløse som er presentert. Han sier det er endret flere ganger siden KrFs landsstyre behandlet det.

– Dette er Vikor Orban-politikk, uttalte stortingskandidaten fra Østfold.

– Symbol på veldig mye annet

Borge sier til VG at hun ikke er mot regnbueflagg, men at det ligger for mye symbolikk i det.

– For mange så er Pride-flagget også et symbol på veldig mye annet som de ikke assosierer seg med. Vi ønsker bare at skolegården skal være helt nøytral.

– Mange er redde

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery sier det er trist at KrF nå i praksis vil forby norske skoler å henge opp regnbueflagget.

– Spesielt reagerer jeg på at KrF kommer med dette akkurat nå, i en tid der vi ser stygge tilbakeslag mot skeives rettigheter i mange land, også nær oss. Mange er redde. Og også her i landet oss har vi en vei å gå, sier Jaffery.

Hun påpeker at «homo» fortsatt blir brukt som skjellsord, også i skolegården.

– Et regnbueflagg symboliserer inkludering og mangfold, og vi vet hvor mye det betyr for så mange. Det handler om å sende et trygt og positivt signal til skeive barn og unge at de ikke er alene, vi står sammen. Vær den du er og elsk den du vil. Dette vil KrF altså ha ikke ha noe av, sier kultur- og likestillingsministeren.

NTB