Eksplosjon ved Hormuzstredet

Ifølge Bloomberg inntraff eksplosjonen ved Shahid Rajaee-havnen i byen Bandar Abbas, i Irans sørlige Hormozgan-provins ved Hormuzstredet. Eksplosjonen, som ble følt i nærliggende byer, oppstod i flere containere og førte til at minst 80 personer ble skadet, melder nyhetsbyrået Tasnim.

Redningsmannskaper ble sendt til stedet, folk ble evakuert, og operasjoner ved havnen ble suspendert.

Kritisk knutepunkt

Hormuzstredet er et knutepunkt for flere millioner fat med råolje og oljeprodukter pr. dag. I fjor tegnet flere meglerhus scenarier om hva som ville skje dersom vareflyten her ble stoppet. Clarksons Securities snakket om en oljepris på 200–250 dollar fatet.

«Nesten en tredjedel av den globale oljehandelen til sjøs passerer gjennom Hormuzstredet. En betydelig forstyrrelse vil være nok til å presse oljeprisene til rekordhøyder, og overgå rekorden på nær 150 dollar fatet fra 2008,» skrev nederlandske ING i oktober.

Drivstofftank som smalt

Tasnim rapporterte at eksplosjonen skyldtes en drivstofftank som detonerte, men ga ingen ytterligere detaljer. Irans nasjonale oljeraffineri- og distribusjonsselskap understreket at eksplosjonen ikke stammet fra noen oljeinstallasjoner eller -operasjoner.

Iransk TV viste bilder av tykke røykskyer som steg mot himmelen. Eksplosjonen fant sted nær Muscat i Omanbukten, hvor iranske og amerikanske tjenestemenn samtidig førte en tredje runde med samtaler om Irans atomprogram