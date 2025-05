Von der Leyen og Trump skal møtes

Det opplyser Paula Pinho, talsperson for EU-kommisjonen.

De to ble enige om å ha et formelt møte etter at de hadde en kort utveksling av ord under begravelsen for pave Frans.

Det er foreløpig ikke kunngjort noen dato for et slikt møte.

EU forhandler med Trump-administrasjonen med håp om tollunntak. Trump har flere ganger uttrykt sin misnøye med EU og har tidligere sett ut til å foretrekke direkte samtaler med medlemslandene.

