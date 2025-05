Trump: – Kanskje Putin ikke vil ha slutt på krigen

Den amerikanske presidenten skriver i en melding på Truth Social at dette får ham til å tenke at Putin kanskje ikke vil ha slutt på krigen.

– Jeg prøver bare å rydde opp i rotet som ble etterlatt meg av Obama og Biden, og for et rot det er. Med alt det sagt, det var ingen grunn til at Putin skulle skyte missiler inn i sivile områder, byer og tettsteder de siste dagene, skriver Trump.

– Det får meg til å tenke at han kanskje ikke har lyst til å stoppe krigen, at han bare jatter med, og må håndteres på en annen måte. Gjennom banksystemet eller sekundære sanksjoner? Altfor mange folk dør!!!, skriver den amerikanske presidenten.