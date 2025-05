Krypto, kunst og jakten på skjulte formuer

For mange har kryptovaluta, kanskje uten å tenke over det, blitt det nye gjemmestedet. Men nå strammes grepet rundt kryptoformuer. Det er et stort gap mellom antallet nordmenn som eier kryptovaluta og de som faktisk rapporterer det til Skatteetaten. Dette til tross for at gevinst beskattes som kapitalinntekt med 22 prosent, og at kryptoeiendelene skal med i beregningen av formuesskatten.

Nå har også regjeringen foreslått å innføre tredjepartsrapportering fra norske kryptobørser med virkning fra 2026. Det betyr at kryptobørser som Firi, K33 og NBX automatisk vil rapportere dine transaksjoner og beholdninger til Skatteetaten. Andre land vil sannsynligvis følge etter, så det er ingen grunn til å tro at du kan gjemme deg bort på utenlandske børser i lengden.

Selv om de foreslåtte norske reglene foreløpig er strengere enn i mange andre land, anbefaler vi å oppgi all krypto, uansett hvor den er lagret. Det internasjonale samarbeidet om skatteinformasjon blir stadig bedre, og før eller siden vil Skatteetaten finne deg.

Husk hver transaksjon

Det er viktig å huske at det ikke bare er innløsning av kryptovaluta til tradisjonell valuta som utløser skatt. Hver transaksjon teller. Kjøp, salg, betaling for varer og tjenester, og bytte mellom ulike kryptovalutaer – alt skal rapporteres som en realisasjon. Heldigvis tilbyr mange kryptobørser og nettjenester skatterapporter som kan hjelpe deg med å beregne gevinst og tap. Men husk: Det er ditt ansvar at tallene stemmer.

Skatteetaten har de siste årene økt fokus på kryptovaluta. Frivillig skatteamnesti er en mulighet til å rette opp tidligere feil før Skatteetaten kontakter deg, men ordningen er foreslått opphevet. Uten skatteamnesti kan det bli dyrt, med tilleggsskatt på opptil 60 prosent i alvorlige tilfeller. Når Skatteetaten først tar initiativ til kontroll, er det liten grunn til å tro de vil vise forståelse om de kommer over tilbakeholdte eller uriktige opplysninger om kryptoeiendeler.

Alternativer for å redusere formuesverdien?

Hva med å investere i kunst, klokker eller smykker for å redusere formuesverdien? Så lenge det regnes som «innbo», er verdsettelsen gunstig, men mer kostbare samlinger kan bli vurdert som investeringsobjekter og verdsettes høyere. Kryptokunst (NFT) verdsettes som regel til full markedsverdi.

Kanskje formuen kan plasseres i gårdsbruk eller fritidsboliger? For våningshus gjelder svært gunstige verdsettingsregler, og fritidsboliger verdsettes til maksimalt 30 prosent av markedsverdien. I motsetning til primærboligen kan du eie så mange fritidsboliger du vil.

Det blir stadig vanskeligere å skjule formue og inntekt. Med tredjepartsopplysninger fra stadig flere aktører og økt internasjonalt samarbeid, er det ikke lenger et spørsmål om skattemyndighetene får tak i informasjonen – men når.