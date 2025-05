Financial Times: – Elon Musk må bli en normal konsernsjef

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Financial Times

På fire måneder mistet Tesla omtrent 800 milliarder dollar i markedsverdi. De seneste ukene har aksjen hentet seg noe inn igjen, men å reparere skadene på Tesla vil kreve mer enn bare at sjefen er litt mindre distrahert enn før. Elon Musk må også bli en mer normal konsernsjef.

Noen investorer mistenker at den rastløse Musk allerede begynte å kjede seg med å drive et bilselskap, og i stedet festet blikket på neste store ting. Anvender man en normal bilprodusent-multippel, er det klart at store deler av Teslas verdi fortsatt er et veddemål på Musks visjon.

Men for å lykkes, vil Tesla kreve hans fulle og udelte oppmerksomhet. Han kan ikke samtidig henge i Det hvite hus og Mar-a-Lago, poste på X døgnet rundt, og livestreame med høyreorienterte politikere.

Hvis Musk ikke er villig til å trekke seg tilbake fra disse aktivitetene, bør han utnevne en sjef som kan lede Tesla uten distraksjoner. Tesla ville også hatt godt av å bli et mer normalt selskap når det gjelder selskapsstyring. Delaware Court of Chancery, som i fjor vurderte Musks enorme avlønning, påpekte nære bånd mellom flere styremedlemmer og Musk selv.

Musk er allerede sikret en plass i verdenshistoriens panteon av forretningspionerer. Men han ville gjort sine investorer, kunder – og kanskje hele samfunnet – en tjeneste om han vendte all sin energi tilbake til det han er best på: Å være en visjonær entreprenør.

The Wall Street Journal

Allerede fredag kom løftet om å stille Donald Trump for riksrett en tredje gang. Dette viser hvor sterkt raseriet mot Trump nå bygger seg opp hos Demokratene. Men partiet vil ikke vinne valget ved å definere seg gjennom sitt hat mot Donald Trump.

Die Welt

Ingen har lov til å bli valgt til USAs president mer enn to ganger. Men hvis noen skulle klare å omgå grunnloven, så er det Donald Trump. For under narrens lue kan det skjule seg en strateg.

Dagens Industri

Socialdemokraterna prøver å gi inntrykk av at de lytter til industrien, som krever stabil strømforsyning. På den andre siden åpner de for å skrote kjernekraftpolitikken. Slik opptrer ikke et parti som genuint mener at kjernekraft er bra.