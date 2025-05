Fredrik Skavlans produksjonsselskap Monkberry kan vise til kraftig vekst i 2024. Omsetningen steg til nærmere 19 millioner kroner, mer enn en dobling fra året før.

Samtidig leverte Monkberry et årsresultat på 2,45 millioner kroner, en vekst på over 200 prosent fra året før, da selskapet fikk et overskudd på 783.000 kroner.

Selskapet, som produserte Skavlans populære talkshow frem til avslutningen i 2021, har dermed befestet sin posisjon i det norske TV-produksjonsmarkedet – også uten Skavlan som programleder på skjermen.

Selskapet står bak flere store produksjoner i både Norge og Sverige, og produserer for tiden det svenske talkshowet Carina Bergfeldt for SVT.

Monkberry (Mill. kr) 2024 2023 Omsetning 18,9 8,2 Dritfsresultat 0,5 −0,4 Årsresultat 2,5 0,8

Skavlan eier selv 40 prosent av aksjene i Monkberry gjennom investeringsselskapet Fredrik Skavlan AS.

Etter resultatveksten deler Monkberry ut 1,65 millioner kroner i utbytte til eierne, mot 660.000 kroner året før. Resten av overskuddet på rundt 804.000 kroner blir satt av til styrking av egenkapitalen, som nå er på 1,07 millioner kroner.

Selskapet har fremdeles betydelig kortsiktig gjeld, som ved utgangen av 2024 var på nesten 8 millioner kroner, men Monkberry har også et bankinnskudd på 5,4 millioner kroner som bidrar til å balansere gjelden.