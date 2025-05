Kan bli dyrt for Marius å bo på Skaugum

Det er ikke kjent om Marius Borg Høiby betaler for å bo på Skaugum. Men det må han - enten til kronprinsen eller Skatteetaten, melder Børsen.

Høiby har nemlig «disponert» en av kronprins Haakons 12 utleieboliger på Skaugum siden desember 2022.

Om man lar nær familie bo gratis på egen eiendom er dette ifølge avisen ansett som en skattepliktig fordel ved langvarig bruk, med mindre den som bruker boligen betaler alle driftskostnadene knyttet til den - som strøm, vedlikehold og forsikring.

Koster

Børsen har beregnet at bare strømkostnadene for en enebolig på 160 kvadratmeter i Asker, vil beløpe seg til drøyt 8000 kroner i måneden - før strømstøtte. Høiby hadde i 2023 en lignet inntekt på 127.000 kroner, og har tidligere i avhør opplyst at han får et månedlig fast beløp på 20.000 kroner av foreldrene.

Betaler man ikke alle driftskostnadene, skal verdien av fordelen føres i skattemeldingen som skattepliktig inntekt. Ifølge Nettavisen ligger den månedlige markedsprisen for boligen på ca. 25.000 kroner.

Med en skattesats på 22 prosent ville dette utgjort ca. 66.000 kroner, men i 2023 betalte Høiby kun 32.000 kroner i skatt.

Verken kongehuset, eller Borg Høibys advokat i den pågående straffesaken mot ham, har ønsket å svare Børsen på spørsmål vedrørende leieforholdet.

- Vi uttaler oss ikke om Marius Borg Høibys privatøkonomi, sier Slottets kommunikasjonssjef Guri Varpe til avisen.