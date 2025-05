– Nå er det et nytt forsøk på manipulasjon: Av en eller annen grunn må alle vente fram til 8. mai og bare da legge ned våpnene for å garantere stillhet, sier Zelenskyj i sin daglige videotale.

Zelenskyj sier videre at verden ikke ønsker å vente fram til 8. mai på en våpenhvile for så å bare vente noen dager før drepingen gjenopptas.

Putin kunngjorde mandag at landet kommer til å erklære våpenhvile fra 8. til 11. mai for å markere 80-årsdagen for seieren i 2. verdenskrig.

Russland erklærte også ensidig våpenhvile i påsken, en våpenhvile som ifølge Ukraina ble brutt nesten 3000 ganger.

Ukrainas utenriksminister Andrij Sybiha sa tidligere mandag at Ukraina ønsker en umiddelbar, langvarig våpenhvile.