100 DAGER VED RORET: USAs president Donald Trump snakker med pressen utenfor Det hvite hus etter å ha ankommet med Marine One i Washington. Trump antydet søndag at hans omfattende tollsatser vil gjøre det mulig for ham å redusere inntektsskatten for personer som tjener under 200.000 dollar i året. Parallelt øker bekymringen over presidentens økonomiske politikk. Foto: Bloomberg