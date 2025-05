USA med ultimatum til Ukraina og Russland

– Vi er nå ved et punkt der både Ukraina og Russland må komme med konkrete forslag, sier utenriksminister Marco Rubio ifølge utenriksdepartementets talskvinne Tammy Bruce.

– Om det ikke gjøres framgang, vil vi tre tilbake som meglere i denne prosessen, legger Bruce til.

Rubio sa også søndag at det begynner å haste for de to landene å gjøre framskritt.

President Donald Trump sa samme dag at han er skuffet over Russlands fortsatte angrep mot Ukraina, og at han hadde gode samtaler med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Vatikanet lørdag.

– Jeg ser ham som roligere. Jeg tror han forstår situasjonen, og jeg tror han ønsker å inngå en avtale, sa Trump.

USA har tidligere åpnet for at den annekterte Krim-halvøya kan bli russisk i en fredsavtale, samt andre okkuperte områder, noe den ukrainske presidenten hittil har avvist. Trump sa søndag at han tror Zelenskyj er klar til å gi opp Krim.