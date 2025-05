Høiby fikk nei av Høyesterett

«Ankeutvalget finner det enstemmig klart at anken ikke kan føre fram. Anken forkastes i medhold av straffeprosessloven § 387 a første ledd. Ankes forkastes», heter det i en begrunnelse fra Høyesteretts ankeutvalg, ifølge Se og Hør.

Magasinet har forsøkt å komme i kontakt med Høibys advokat Ellen Holager Andenæs, uten å få svar. Heller ikke ekskjærestens bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen har svart.

Tidligere har Høiby tapt i både tingretten og lagmannsretten. Politiet forlenget besøksforbudet, som løp ut i mars, etter at den fornærmede kvinnen ba om dette.

Bakgrunnen for besøksforbudet er at politiet mener Høiby har tatt kontakt med ekskjæresten flere ganger etter at han ble siktet for å utøve vold mot henne.