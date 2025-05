Lover lettelser for bilindustrien

Bilprodusenter er blant dem som har blitt hardest rammet av tollpolitikken Trump har ført, og Michigan er hjemstaten til tre av de største i USA: General Motors, Ford og Stellantis, tidligere Chrysler.

Tirsdag kveld går Trump på scenen i Detroit. Han har omtalt tollsatsene som nødvendige for å styrke bilproduksjonen i USA. I tillegg til tollpolitikken har Trump ført en svært streng innvandringspolitikk, og Elon Musk og det såkalte effektiviseringsbyrået Doge har gjort omfattende statlige kutt.

I tillegg har han hintet om bruk av militær makt for å ta kontroll over Grønland og Panamakanalen, og han har foreslått at USA skal ta kontroll over Gazastripen og gjøre den til et såkalt Midtøstens riviera.

Styrer verden

– Jeg styrer landet og verden, sa Trump i et intervju med magasinet The Atlantic for å markere de første 100 dagene i periode to i Det hvite hus.

– Jeg mener jeg gjør akkurat det jeg drev valgkamp på, sa han videre.

Men kun fire av ti amerikanere mener Trump gjør en god jobb, viser målinger fra nyhetsbyrået AP og Washington Post.

Enda færre mener han gjør en god jobb med økonomien, ifølge APs måling. Samtidig har kun hver tredje amerikaner et positivt syn på Elon Musk, og rundt halvparten mener at Trump-administrasjonen har gått for langt i å kutte i staten, ifølge AP.