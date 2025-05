Axios: Dette ble diskutert under begravelsen

Ifølge to kilder som Axios har snakket med, omhandlet det 15 minutter lange møtet mellom president Volodymyr Zelenskyj og president Donald Trump i Vatikanet og begravelsen til pave Frans i stor grad Vladimir Putin.

Møtet skal ha skjedd spontant i St. Peterskirken, da lederne tilfeldigvis møtte hverandre ved ankomst.

Zelenskyjs rådgivere har ifølge Axios advart og vært nervøse for et nytt én-til-én-møte med Trump, etter fiaskoen i Det ovale kontor ved slutten av februar.

Men etter møtet i Vatikanet mente Zelenskyj at han for første gang hadde klart å påvirke Trumps syn på president Putin.

Zelenskyj brukte tiden til å be Trump innta en tøffere linje overfor Putin og gjøre våpenhvile til en høyere prioritet.

På vei tilbake til USA kom Trump med en noe sjelden trussel mot Putin etter et massivt luftangrep mot Kyiv:

«Det får meg til å tenke at kanskje han ikke ønsker å avslutte krigen (...) Kanskje han må behandles på en annen måte – gjennom banksektoren eller sekundærsanksjoner?» skrev Trump på Truth Social.

Ifølge kildene var møtet mellom Trump og Zelenskyj mer positivt enn tidligere samtaler, delvis fordi visepresident J.D. Vance og presidentens utsending Steve Witkoff – som ukrainerne ser på som mer pro-russiske – ikke var til stede.

Detaljene om fredsavtale

Zelenskyj tydeliggjorde under møtet at han ikke vil godta en fredsavtale som innebærer at Ukraina må anerkjenne Krim som russisk territorium.

Zelenskyj ba også Trump gå tilbake til sitt opprinnelige forslag om en betingelsesløs våpenhvile som utgangspunkt for fredsforhandlinger – et forslag Ukraina godtok, men som Russland avviste. En kilde sier Trump virket enig. Det hvite hus ønsket verken å bekrefte eller avkrefte dette. En talsperson for Zelenskyj ønsket ikke å kommentere innholdet i møtet.

Trump på sin side skal ha presset på for at Ukraina skulle signere en avtale om mineralutvinning med USA så raskt som mulig.

Zelenskyj fortalte Trump at han ikke er redd for å gjøre innrømmelser for å få slutt på krigen, men at han trenger sterke sikkerhetsgarantier.

Trump ba samtidig Zelenskyj om å signere USA–Ukraina-avtalen om mineraler så snart som mulig – noe som ifølge Bloomberg er ventet å skje allerede i dag.