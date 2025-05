Eggum avlyser 1. mai-program i Østfold

– Jeg fikk akkurat beskjed om at han ikke kommer. Mer enn det vet jeg ikke akkurat nå, sier gruppelederen i Sarpsborg Ap, Therese Thorbjørnsen, til Sarpsborg Arbeiderblad.

Kvelden 1. mai skulle Eggum ha deltatt på et åpent møte i regi av Sarpsborg Arbeiderparti på Glenghuset.

Leder for LOs lokalavdeling i Fredrikstad, Vidar Schei, bekrefter overfor Altinget at Eggum ikke holder hovedtale på 1. mai-arrangementet i byen, slik det tidligere har vært kunngjort.

Etter planen skulle Eggum også delta på et 1. mai-arrangement i Halden. Det blir det heller ikke noe av.

– Vi har fått beskjed om at Jørn Eggum har avlyst, skriver leder Siw-Hege Christiansen i LO i Halden i en SMS til NTB.

1. mai-komitéleder Kolbjørn Weme sier til Halden Arbeiderblad at arrangementet ellers går som planlagt, og at samferdselsminister Jon Ivar Nygård bli dagens hovedtaler.

TV 2 kunne mandag fortelle om Merethe Solberg (42), en kvinnelig lokallagsleder som hadde hatt et tidligere forhold til Fellesforbundets leder Jørn Eggum (52). Eggum bekreftet forholdet, samt at han ledet prosessen som førte til at kvinnen mistet lederjobben i januar.

Han ba samtidig om fullmakt til å forhandle en minnelig løsning – uten å informere forbundsstyret om deres tidligere relasjon.

Eggum er eneste kandidat til å overta som LO-leder etter Peggy Følsvik, som gir seg på kongressen neste uke.