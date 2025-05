– LOs ledelse de neste fire årene blir uten meg, skriver han på Facebook onsdag ettermiddag.

Eggum var har den siste tiden vært eneste kandidat til å ta over som LO-leder når Peggy Hessen Følsvik går av som leder under kongressen i neste uke.

– Som dere vet, har jeg opptrådt uklokt. Jeg vil ikke at mine feil skal overskygge det viktige arbeidet som skal gjøres av LO-kongressen neste uke, skriver Eggum.

– Jeg ønsker valgkomiteen lykke til med det viktige arbeidet med å finne en god og samlende LO-leder, skriver han videre.

Intimt forhold til tillitsvalgt

Eggum har ledet LOs nest største forbund, Fellesforbundet, siden 2015 og er utdannet gullsmed. I tillegg til å være Fellesforbundets leder er han sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet.

Mandag kveld bekreftet Eggum at han hadde hatt et intimt forhold til Merethe Solberg, som var tillitsvalgt i Fellesforbundet. Solberg anklaget ham i en TV 2-sak for å ha opptrådt uryddig overfor henne da hennes oppsigelse i forbundet skulle behandles noen år etter at forholdet hadde tatt slutt.

Saken førte til reaksjoner innad i LO.

Mette Nord, leder av LOs valgkomité, sier at komiteen tar til etterretning at Jørn Eggum har trukket sitt kandidatur som LO-leder.