Hammerstad er statsviter og har skrevet bok om politiske skandaler. Han ser på Eggum-saken som en kombinasjon av to ulike overtramp.

Eggum har ledet LOs nest største forbund, Fellesforbundet, siden 2015 og er utdannet gullsmed. I tillegg til å være Fellesforbundets leder er han sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet. Neste uke skulle han velges til å etterfølge Peggy Hessen Følsvik som LO-leder – og var eneste kandidat til vervet.

– Studie i mangel på rolleforståelse

Mandag kveld bekreftet Eggum at han hadde hatt et intimt forhold til Merethe Solberg, som var tillitsvalgt i Fellesforbundet. Solberg anklaget ham i en TV 2-sak for å ha opptrådt uryddig overfor henne da hennes oppsigelse i forbundet skulle behandles noen år etter at forholdet hadde tatt slutt. Onsdag ble det klart at Eggum trekker sitt kandidatur.

– Det har jo vært en studie i mangel på rolleforståelse i flere ledd fra Jørn Eggum. Først at han innleder et forhold til en tillitsvalgt i samme organisasjon, sier Hammerstad til NTB.

Han peker videre på habilitetsspørsmålet: Eggum ledet prosessen som førte til at Solberg mistet lederjobben i januar i år, og så fikk en fullmakt for å forhandle direkte med henne. Hammerstad mener Fellesforbundets leder burde hatt rolleforståelse nok til å overlate denne behandlingen til noen andre.

– Det påvirker tilliten til ham.

Gikk fort

Hammerstads bok om politiske skandaler kom i første utgave i 2020, men måtte oppdateres i 2024 etter en bølge med saker som knyttet seg til blant annet habilitet.

– Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) er den eneste som har overlevd en slik skandale, og hun skiller seg fra de andre ved at hun gikk til pressen med saken selv, sier han.