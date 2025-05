– Vi er skuffet over at vi ikke greide å nå fram til enighet. Vårt krav var at hele laget av ansatte skal få økt kjøpekraft, og at de med minst må få mest. Dette var det ikke mulig å få til i forhandlingene med KS, sier Mette Nord, som er leder av Fagforbundet og LO kommune.

KS organiserer kommunene og fylkeskommunene, og har forhandlet med LO Kommune, Unio, YS kommune og Akademikerne om årets lønnsoppgjør siden 24. april.

I år er det mellomoppgjør hvor det kun forhandles om lønn.

Forhandlingsfristen var ved midnatt natt til onsdag.

– KS ble onsdag kveld enige med Unio og Akademikerne om en løsning i tariffoppgjøret i kommunesektoren, mens LO og YS brøt forhandlingene, opplyser KS.

– I en svært urolig verden, og den mest krevende økonomiske situasjonen for kommunesektoren på mange år, er vi glad for at det ble en forhandlingsløsning innenfor frontfagsrammen med to av partene, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø.

Oppgjøret med LO Kommune og YS Kommune går nå til mekling hos Riksmekleren.

Blir de ikke enige der, ligger det an til streik blant LO Kommunes 190.000 medlemmer og YS-medlemmene.

– Vi håper å komme fram til et resultat under meklingen som øker medlemmenes kjøpekraft. Dersom vi ikke kommer i mål, vil vi ta i bruk det kraftigste virkemiddelet vi har. Da blir det streik, sier Nord.

Hun sier at kommuneansatte opplever økte krav og press i sin arbeidshverdag.

– Derfor har vi vært tydelig i vårt krav om at de også skal sikres økt kjøpekraft i årets oppgjør, sier Nord.

LO kommune er den største forhandlingssammenslutningen i KS-området, og består av Fagforbundet, FO, EL og IT Forbundet, Creo, Skolenes landsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund.