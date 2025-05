I løpet av de seneste månedene har vi erfart at når noe går galt hos Norsk Tipping, igangsetter de intern granskning med egne ressurser. Etter noe tid dukker adm. direktør opp og beroliger alle om at alt nå er i skjønneste orden. Dette skjer mens Lotteri- og stiftelsestilsynet glimrer med sitt fravær.

Enhver annen bedrift med flere titalls milliarder i omsetning ville for lengst satt driften i bero mens eksterne revisorer og granskere hadde arbeidet for å identifisere årsaken til feilene og deres eksakte omfang. Dette skjer ikke hos Norsk Tipping.

At eier ikke har fulgt tilstrekkelig opp driften av Norsk Tipping er skremmende, men ikke overraskende

«Norsk Tipping vil gjøre alt som kan gjøres for å unngå slike feil framover», skriver styreleder Sylvia Brustad i Norsk Tipping i en redegjørelse 21. mars til sin eier, Kulturdepartementet.

Nøyaktig én måned senere avdekkes en enda større feil, med vesentlig større omfang.

I et vedlegg til den nevnte rapporten, står det: «Det følger av pengespilloven §8 at Norsk Tipping er forpliktet til å «gjennomføre pengespillene på en redelig måte som er egnet til å vinne allmennhetens tillit». Dette innebærer at Norsk Tipping må sørge for at pengespillene er tilstrekkelig sikret mot feil, misbruk og manipulering, jf. Pengespillforskriften §6». Dette har selskapet nå ettertrykkelig vist at de ikke har maktet å etterleve.

Denne våren har nordmenn som har deltatt i Eurojackpot ikke fått den sjansen i den nasjonale trekningen som de har hatt krav på. Dette er en feil som går mange år tilbake i tid og som har frarøvet tusener av nordmenn mange millioner i vinnersjanse.

Adm. direktør Tonje Sagstuen gikk raskt ut for å berolige alle kundene av Norsk Tipping at dette gjaldt kun Eurojackpot og ingen andre av deres spill. Så smalt bomben på selveste påskeaften, da det oppsto uregelmessigheter ved trekningen av Norsk Tippings største og viktigste tallspill, Lotto. Norsk Tipping maktet ikke å gjennomføre trekningen, og ingen vinnere ble oppringt.

Hendelsen påskeaften setter alt Norsk Tipping og deres toppsjef tidligere har hevdet i et underlig lys. Norsk Tipping har ikke hatt nødvendig kontroll. Enda mer kritikkverdig er at Lotteri- og stiftelsestilsynet hele tiden har vært fraværende. Først etter påske sto tilsynets direktør frem med skarp kritikk. Beklageligvis kommer denne kritikken flere måneder, ja antagelig flere år, for sent.

Hvordan kunne Lotteri- og stiftelsestilsynet overlate til Norsk Tipping selv å granske egne feil, og hvordan kunne de sitte stille og se på at en feil som sannsynligvis har ligget i systemet i mange år og rammet tusener av spillere nærmest kan gå over av seg selv?

Én ting er Norsk Tipping og Lotteri- og stiftelsestilsynets manglende oppfølging og kvalitetssikring av selskapets kjerneaktivitet, noe annet er Kulturdepartementets manglende oppfølging som eier. At eier ikke har fulgt tilstrekkelig opp driften av Norsk Tipping er skremmende, men ikke overraskende. I sin tilsynsrapport fra Riksrevisjonen i 2014 fremkommer relativt skarp kritikk av nettopp Kulturdepartementets manglende eieroppfølging.

Det mest naturlige spørsmålet nå blir: Hvor er Riksrevisjonen?

Trond Solvang

Lotterigründer