WSJ: – Trumps tollsatser holder veksten som gissel

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

USAs BNP sank med 0,3 prosent i første kvartal, og handelsforstyrrelser ligger bak nedgangen. Det beste svaret på advarselen er at Donald Trump avblåser hele tollpolitikken. Om ikke det skjer, burde han i det minste nøye seg med en flat toll på 10 prosent og la det være med det.

Nedgangen i økonomien trenger ikke varsle en kommende resesjon, men den var likevel verre enn de fleste økonomer hadde ventet.

Hovedforklaringen vi ser i tallene er at president Trumps tollsatser holder den økonomiske veksten som gissel.

Selv midt i tollkaoset er det verdt å huske at privat amerikansk næringsliv er en imponerende motor når det får operere fritt. Kunstig intelligens driver nå en produktivitetsbølge gjennom hele økonomien, ikke bare i teknologisektoren. USA er også i front innen bioteknologi, så lenge ikke myndighetene stanser utviklingen med pris- og reguleringskontroll.

Men en så stor skatteskjerpelse og produksjonsforstyrrelse som Trumps toller representerer, vil nødvendigvis skade økonomien.

Var dette virkelig det Trump mente da han snakket om en liten forstyrrelse fra tollene?

Det kommer an på hva man mener med «liten». I det minste ser det ut til at Trump privat erkjenner skadene og gradvis trapper ned sine opprinnelige tollambisjoner. Men unntakene og spesialordningene han innfører skaper sin egen usikkerhet. Hans løfter om store nye handelsavtaler kan dessuten vise seg å ta langt lengre tid enn han reklamerer for.

Financial Times

Uten Donald Trumps tollsatser og trusler om annektering av Canada, er det utenkelig at Mark Carneys liberale parti kunne ha sikret en fjerde valgseier på rad. Carney kan takke Trump for valgseieren. Nå må han ta opp kampen mot ham.

Die Welt

Må alkohol bli enda dyrere for at færre mennesker skal ruse seg? Det krever avhengighetseksperter – og det ville samtidig gi penger i statskassa. Men å gjøre vin, øl og sprit dyrere for alle, bare fordi noen ikke kan håndtere alkohol ansvarlig, ville være urettferdig, i likhet med annen kollektiv avstraffelse.

Dagens Industri

Frem til nå har ikke rettssystemet vært tilpasset at drap, sprengninger og andre grove forbrytelser begås av barn. Men i reform etter reform tilpasser nå regjeringen lovene til den dystre virkeligheten.

