Støres 1. mai-tale avbrutt av demonstranter: – Lenge leve ytringsfriheten

– Dere, la meg si en ting. Mens jeg står her nå, så står Norge på talerstolen i Den internasjonale domstolen, der Norge har fått fram en sak for å avgjøre om Israels okkupasjon er brudd på folkeretten, for å bruke alle de mulighetene vi har.

– Det er dét politikk handler om. Og her står en representant for den regjeringen som har anerkjent Palestina som stat, fortsatte han.

– Og her står en representant for den regjeringen som bruker alle mulighetene vi har politisk, for at folk kan leve sine liv side om side og i fred, for at det skal komme inn humanitær hjelp, for at okkupasjonen skal stoppe, og for at Palestina skal få sin egen stat.

Han avsluttet talen på Youngstorget med å si: Lenge leve ytringsfriheten, som et budskap til demonstrantene.

Hardt ut mot høyresiden

Tidligere på dagen sparket Støre i gang 1. maifeiringen i gang på Indre Østfold Arbeiderparti sitt frokostarrangement i Askim Kulturhus. Der gikk han hardt ut mot høyresiden.

– Én ting skal Fremskrittspartiet og Høyre ha: De er dønn ærlige om hva som er viktigst for dem: Det begynner på s og slutter på kutt, sa Støre.

– Men det er ikke skattekutt til arbeidsfolk som er viktigst. Heller ikke skattekutt til næringslivet. Nei – det viktigste er skattekutt for privatpersoner med de største formuene.

Valgløfte

Han slapp også et valgløfte i anledning 1. mai: Dersom Ap vinner valget, lover Støre at de vil øke fagforeningsfradraget til 10.000 kroner i løpet av neste stortingsperiode.

Han understrekte at det blir dyrere å være fagorganisert dersom Frp og Høyre kommer til makten i høst:

– Fremskrittspartiet vil senke fradraget med 8250 kroner i året ved å kutte hele ordningen. Høyre vil mer enn halvere fagforeningsfradraget. Og Venstre stemmer i, sa han.

– Vi må ikke glemme: I regjeringsplattformen mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre skrev de det rett ut: «Regjeringen anerkjenner at mange arbeidstakere velger å være uorganisert». Tenkt på det – å ha en regjering som anerkjenner det uorganiserte arbeidslivet! Det gjør ikke vi, sa Støre.