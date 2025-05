Microsoft øker prisen på Xbox

Microsoft planlegger også å øke prisene på enkelte nye spill som er utviklet av datterselskaper.

– Vi forstår at disse endringene skaper utfordringer, og de gjøres etter nøye avveininger i lys av markedsomstendighetene og økte utviklingskostnader, skriver selskapet på sine nettsider.

Selskapet viser ikke spesifikt til USAs president Donald Trumps tollpolitikk, men de skjerpede tollsatsene har skapt utfordringer for spillindustrien.

Xbox-konsollene blir primært produsert i Kina. Trump har økt tollen på mange varer derfra til 145 prosent, og i USA blir de to Xbox-modellene henholdsvis 27 og 22 prosent dyrere, mens den billigste blir 17 prosent dyrere i Europa.

Sony kunngjorde i april at prisene økes for flere Playstation-modeller flere steder, blant dem Europa, men ikke i USA. Også de blir for det meste produsert i Kina.