Kina vurderer tollsamtaler – aksjer stiger markant

I en uttalelse fra det kinesiske handelsdepartementet heter det at de har lagt merke til at USA har tatt initiativet til å søke forhandlinger.

– Kina vurderer for tiden dette, heter det i uttalelsen.

De sier deres dør alltid står åpen for diskusjoner, men at USA bør være forberedt på å ta grep for å korrigere feilaktige praksiser og kansellere ensidige tollsatser.

Amerikanske futurekontrakter fikk et markant løft på uttalelsene og reverserte tapene fra tidlig Asia-handel. Offshore-yuanen styrket seg noe, og den australske dollaren fortsatte også å stige etter nyhetene.

Kl. 06.13 er S&P 500-futuren opp 0,8 prosent, Dow Jones opp 0,9 prosent, mens Nasdaq 100 er opp 0,6 prosent.

USAs president Donald Trump har gjentatte ganger hevdet at Kina har tatt kontakt for samtaler om tollsatsene. Senest onsdag sa han at det var god sjanse for at de kommer til å inngå en avtale.

President Donald Trump økte nylig tollen til 145 prosent på en rekke kinesiske varer. Kina har svart med å innføre 125 prosent toll på amerikanske produkter.

(©NTB)