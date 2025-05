WSJ: – Trump investerer i Ukrainas fremtid

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Donald Trumps mineralavtale er en investering i fremtiden, ettersom den gir USA økonomiske interesser i Ukraina. Utover detaljene er den virkelige betydningen at USA ikke vender Ukraina ryggen. Etter hvert må Vladimir Putin kanskje begynne å forholde seg til virkeligheten.

Avtalen inneholder ingen sikkerhetsgarantier fra USA, men Det hvite hus sier at partnerskapet «sender en sterk beskjed til Russland» om at «USA har noe å tape». Finansminister Scott Bessent kaller det et signal om at «Trump-administrasjonen er forpliktet til en fredsprosess sentrert rundt et fritt, suverent og velstående Ukraina på lang sikt.»

Kreml ser også ut til å tolke det slik, ettersom Putins nære medarbeider Dmitrij Medvedev uttalte at «Trump utmattet Kyiv-regimet», og han hånte avtalen ved å hevde at det snart ville gjelde «et forsvinnende land».

Samtidig sier Lindsey Graham at han har 75 senatorer som støtter hans lovforslag om å innføre toll på land som kjøper olje, gass og andre viktige produkter fra Russland. Putin har ikke vist noen interesse for å forhandle om våpenhvile og har ignorert Trumps tilbud om en 30-dagers våpenhvile – et tilbud Ukraina aksepterte. Grahams lovforslag kan snart bli behandlet i Senatet hvis Trump konkluderer med at videre fredsforhandlinger er nytteløse.

Les også USA og Ukraina enige om mineralavtale USA og Ukraina ventes om kort tid å undertegne en avtale som vil sikre amerikanerne fortrinnsrett til nye avtaler om utvinning av ukrainske naturressurser.

Financial Times

25 turister og en lokal innbygger er blitt skutt i den omstridte regionen Kashmir. Det gjenoppliver en konflikt som allerede har utløst tre kriger. Bak den krigerske retorikken mellom India og Pakistan ser diplomater tegn på vilje til nedtrapping. Men prisen for feilberegninger kan bli katastrofal.

Die Welt

Fortsatt lider 59 israelske gisler i tunnelene under Gaza. Dem har den avtroppende utenriksministeren Annalena Baerbock knapt nevnt i det siste. Denne likegyldigheten må den påtroppende regjeringen i Berlin rette opp i.

Dagens Industri

Med dagens kurs blir Socialdemokraterna en vekst- og næringsfiendtlig kraft som vil gjøre Sverige fattigere og farligere. Å stanse en 30 år lang svensk reformprosess for mer markedsøkonomi og mer frihet ville sende helt feil signaler til næringslivet og befolkningen. Derfor trengs det kamp mot venstresidens økonomiske populisme.

Les også WSJ: – Trump 2.0 er i trøbbel President Donald Trump trenger en kraftig omstart hvis han vil redde resten av perioden, skriver The Wall Street Journal.