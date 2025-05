Trump 2.0: Familien i bakgrunnen

De første 100 dagene har førstedame Melania vist seg offentlig bare et knippe ganger. Det samme gjelder resten av familien, som langt fra er usynlige på andre arenaer.

– Familien fortsetter å tjene på rollen som presidentfamilie. Tidligere ville slik kommersialisering vært sterkt tabu, sier historie­professor Katherine Jellison ved Ohio University.

Musk, ikke familien, reiser med Trump

Donald Trump er hjemme i Mar-a-Lago nesten hver helg. Verken førstedamen eller andre familiemedlemmer følger ham ut på plenen når han entrer helikopteret. Det gjør derimot Elon Musk og hans lille sønn.

Med sitt påtakelige fravær markerer presidentfruen et tydelig brudd med tradisjonen, ifølge historieprofessor Jellison.

– Hun skiller seg fra alle førstedamer de siste generasjonene. Vi må tilbake til Bess Truman på slutten av 1940-årene og begynnelsen av 1950-årene for å finne en så lav profil, sier Jellison.

Viser seg fram på Amazon

Hva Melania Trump egentlig driver med, kan komme fram i en dokumentarserie hun spiller inn for Amazon. Denne avtalen er angivelig verdt flere titalls millioner dollar.

Etter hard kritikk i forrige periode ønsker 55 år gamle Melania å sikre seg full kontroll over eget image, mener Jellison.

– Folk føler fortsatt at de ikke kjenner henne. Serien kan være hennes forsøk på å fortelle hvem hun er – på egne premisser, sier hun.

Kushner leder saudiarabisk finansiert fond

I Trumps forrige administrasjon hadde datteren Ivanka og svigersønnen Jared Kushner framskutte posisjoner. Nå er kontorene tomme.

Ivanka sier hun vil bruke mer tid med barna. Ektemannen Jared Kushner var en sentral aktør for å styrke forholdet mellom USA og Saudi-Arabia under Trumps første periode. Han brukte et nært personlig forhold til Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman for å fremme våpenavtaler og politiske initiativer i Midtøsten.

Senere skulle presidentens svigersønn få privatøkonomiske fordeler av det tette samarbeidet med saudiaraberne. Kushner leder et privat equityfond finansiert av Saudi-Arabia og andre golfstater.

Familiebedrift og kryptovaluta

Familieimperiet er det Don Jr. og Eric som tar seg av. Brødrene håndterer også en omstridt familiesatsing på kryptovaluta. Både Don Jr. og Eric er synlige i sosiale medier, der de snakker varmt om farens Maga-budskap.

Don Jr. driver en podkast som mobiliserer kjernevelgerne. Podkast har blitt et viktig verktøy for republikanerne. Uten redaksjonell filtrering kan politiske aktører nå publikum direkte og bygge lojalitet over tid.

Tiffany Trump er Trumps datter med Marla Maples. Hun venter sitt første barn. Til tross for at datteren holder seg unna rampelyset, har Trump gitt hennes svigerfar viktige roller i Det hvite hus. Forretningsmannen Massad Boulos har både vært Afrika-rådgiver og Midtøsten-rådgiver.

19 år gamle Barron Trump tilskrives æren for å gi sin far råd om podkaster og Tiktok, men har ellers holdt seg utenfor offentligheten siden faren ble innsatt som president.