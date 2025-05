Ber oljefondet droppe selskaper som knyttes til okkupasjon

– Nå må Norge vise lederskap og trekke pengene ut. Oljefondet vil med det sette en global standard for ansvarlige investeringer, sier Arne Næss-Holm, konstituert generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, i en uttalelse.

Ifølge organisasjonene bak oppropet fortsetter oljefondet å investere i selskaper med aktiviteter som bidrar til å opprettholde Israels okkupasjon. Den strider med folkeretten, har blant andre FNs øverste domstol slått fast.

– Svekker troverdigheten

Etikkrådet for oljefondet har tidligere vurdert spørsmålet. I et brev til Finansdepartementet i fjor skrev Etikkrådet at de ikke oppfatter retningslinjene slik at alle selskaper med enhver form for tilknytning til folkerettsbrudd må utelukkes.

De norske organisasjonene krever at retningslinjene strammes inn og at regjeringen umiddelbart trekker oljefondets investeringer fra selskaper med uakseptabel risiko for medvirkning til folkerettsbrudd i Palestina.

– Regjeringen har vært tydelig på ansvaret alle stater har til å hindre folkerettsbruddene i de palestinske områdene. Men når staten selv ikke følger egne krav, svekker vi både troverdigheten vår og respekten for internasjonal rett, sier Mads Harlem, advokat og folkerettsrådgiver i Redd Barna.

Også Norsk Folkehjelp, Amnesty International Norge, Mellomkirkelig råd og LO er blant de 50 organisasjonene som stiller seg bak kravet.

– Krever politisk beslutning

Carine Smith Ihenacho i Norges Bank Investment Management påpeker at oljefondets investeringer er i tråd med det Stortinget bestemmer og i henhold til Finansdepartementets mandat.

– Hvis vi skal selge oss helt ut av Israel, så krever det en politisk beslutning, sier Ihenacho i en uttalelse til NTB.

Hun sier oljefondet jevnlig deler informasjon med selskapene det investerer i, med Etikkrådet.

Ihenacho, som er direktør for eierskap og etterlevelse, sier at flere selskaper er blitt utelukket som følge av «alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner».

Som eksempler nevner hun selskaper med aktivitet tilknyttet israelske bosetninger på Vestbredden.

Oljefondets offisielle navn er Statens pensjonsfond utland. Fondet har i dag verdier for over 18.000 milliarder kroner.