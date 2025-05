Trump angriper global minimumsskatt

Pilar 2-reglene har to komponenter. Skatteinkluderingsregelen gir morselskapets hjemstat en rett til å ilegge en ekstra skatt hvis datterselskap i utlandet betaler mindre enn 15 prosent skatt. Den andre komponenten, som har vakt særlig motstand i USA, er den såkalte «Undertaxed Profits Rule – UTPR», i Norge omtalt som skattefordelingsregelen.

UTPR sier at hvis morselskapet, for eksempel i USA, ikke omfattes av den første komponenten – en skatteinkluderingsregel – så kan et datterselskap i Norge bli skattepliktig for (en andel av) overskuddet opptjent av morselskapet i USA. Det skjer hvis amerikansk beskatning utgjør mindre enn 15 prosent. Fordi flere land (nå også USA) ikke vil innføre noen skatteinkluderingsregel, omtales UTPR som en «backstop rule». OECD anser UTPR for å være helt avgjørende for å sikre at selskapene faktisk betaler minst 15 prosent skatt.

Trump har bedt sine rådgivere om å finne passende motreaksjoner hvis amerikanske selskaper blir utsatt for UTPR i andre land. Han har særlig pekt på en allerede eksisterende regel i amerikansk skattelovgivning som sier at USA kan doble amerikanske skattesatser for selskaper med virksomhet i USA, hvis slike selskaper er hjemmehørende i et land som diskriminerer amerikanske selskaper. Det kan riktignok diskuteres om det er en diskriminering å anvende UTPR når regelen anvendes likt for selskaper fra alle land. Men det er liten tvil om at Trump-administrasjonen vil anse dette som diskriminerende overfor amerikanske selskaper. Det er grunn til å tro at et flertall i Kongressen vil avvise at andre land kan gripe inn i USAs rett til å fastsette skattenivået for amerikanske selskaper.

Helomvending

Trump gjør derved en helomvending fra Biden-administrasjonens vilje til å arbeide for at USA slutter seg til Pilar 2. Men også innenfor EU er det diskusjoner om landet der et datterselskap er hjemmehørende har rett til å beskatte overskudd opptjent av et morselskap i et annet land. I prinsippet kan skattekostnaden ilagt datterselskapet i for eksempel Norge langt overstige overskuddet opptjent av datterselskapet i Norge. Argumentet er blant annet at slik beskatning er i strid med inngåtte skatteavtaler. Et selskap har tatt ut søksmål i Belgia, og saken kan havne i EU-domstolen.

Dette er et tog i fart, men min kjennskap til status er at alle EUs 27 medlemsland har innført UTPR – men så langt bare åtte land utenfor EU. Et amerikansk synspunkt kan være at «Europa kan beholde Pilar 2 og UTPR, men amerikanske selskaper må unntas». USA vil argumentere for at de har regler som gjør at amerikanske selskaper ikke kan anses som underbeskattet. Samtidig er realiteten at både Pilar 1 og Pilar 2 langt på vei skyldes at selskaper hjemmehørende i nettopp USA har klart å oppnå en svært lav global beskatning.

Hvis USA ikke bare lar være å slutte seg til Pilar 2, men dertil aktivt motarbeider reglene gjennom nye straffeskatter for selskaper med virksomhet i USA, kan videre implementering av Pilar 2 globalt stoppe opp. OECD vil da antakelig måtte søke et kompromiss med USA. Dette vil utvilsomt skape diskusjoner også i EU. Det er kompliserende at endringer i EUs skattedirektiv krever enstemmighet blant alle medlemslandene. Trump agerer raskt og ombestemmer seg ofte. Men selskaper fra Norge og andre land som har innført UTPR kan risikere ikke bare å bli utsatt for høyere toll, men også høyere skatter på virksomhet .