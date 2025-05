Zelenskyj omtaler møtet som fant sted i Vatikanet i forbindelse med pave Frans' begravelse forrige helg, som det beste de to har hatt. Det varte i 15 minutter, men Zelenskyj sa rett etter at de fikk diskutert mye forskjellig, og at møtet kunne ende opp med å bli historisk.

– Jeg er trygg på at president Trump, etter møtet vårt i Vatikanet, begynte å se ting på en litt annerledes måte. Vi får se, sier Zelenskyj lørdag.

Videre heter det at de to ble enige om at en 30 dager lang våpenhvile mellom Ukraina og Russland er det riktige første steget mot en varig fred.

Zelenskyj sier han tok opp mulighetene for å innføre nye sanksjoner mot Russland på møtet, og at Trumps svar på dette var «veldig sterkt». Han utbroderer ikke videre.

Stor kontrast

USA har forsøkt å opptre som mekler i konflikten, og møtet mellom Trump og Zelenskyj var det andre siden Trump tiltrådte.

Trump tok imot Zelenskyj i Det hvite hus i slutten av februar, da formålet var å signere en mye omtalt mineralavtale mellom de to landene.

Det endte i stedet med et munnhoggeri der Zelenskyj ble regelrett skjelt ut av Trump og visepresident J.D. Vance, og avtalen ble utsatt. Zelenskyj ble sendt på dør, og en rekke verdensledere rettet skarp kritikk mot Trump og Det hvite hus.

Siden la Trump press på særlig Ukraina om å inngå en våpenhvile.

Mineralavtale i boks

Denne uka ble mineralavtalen omsider undertegnet.

Zelenskyj omtalte avtalen som det første konkrete resultatet av møtet med Trump i Roma. Avtalen gir USA fortrinnsrett til nye avtaler om utvinning av ukrainske naturressurser, og landene er også enige om at det skal opprettes et felles amerikansk-ukrainsk fond for gjenoppbygging av det krigsherjede landet.

Fra ukrainsk hold er det trukket fram at det er Ukraina som bestemmer hva og hvor man skal utvinne, men at fondet vil styres i fellesskap.

Ukraina var innledningsvis bekymret for å gi fra seg for mye av landets rikdom, men USA mener avtalen vil gi ukrainerne sikkerhet mot russisk aggresjon siden amerikanske selskaper er aktive i landet.

– Denne avtalen signaliserer tydelig til Russland at Trump-administrasjonen er forpliktet til en fredsprosess sentrert rundt et fritt, suverent og velstående Ukraina på lang sikt, sier finansminister Scott Bessent.