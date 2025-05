Serbias president avbrøt USA-besøk på grunn av helseproblemer

Vucic ble brått dårlig da han var på et møte og besluttet å dra hjem etter å ha blitt sjekket av lege, ifølge RTS. Ved hjemkomst til Serbia ble Vucic lagt inn på militærsykehus i Beograd, heter det videre.

Vucic rakk i USA innom Miami, der han møtte tidligere New York-ordfører og Trump-advokat Rudy Giuliani. Han hadde også håpet å få møte president Donald Trump.

Trump-utsending Richard Grenell ønsker ham god bedring.

– Sender våre beste tanker. Leit å gå glipp av deg, men håper alt er bra, skriver Grenell på X.

Det er ikke klart hva problemet er. Vucics kontor sier de vil komme med opplysninger senere. Det er kjent at 55-åringen har høyt blodtrykk.

Vucic har sagt at han også vil dra til Russland senere i mai for å være til stede på feiringen av det tyske naziregimet under andre verdenskrig. Det skjer trass i at embetsfolk i EU har advart om at dette kan gå ut over Serbias ambisjoner om å bli med i unionen.