Elon Musk avslutter nå stillingen som spesialansatt i Department of Government Efficiency (Doge), en rolle han har hatt siden Donald Trump vendte tilbake til Det hvite hus. I et intervju på Fox News sier Musk at han ikke angrer på sin støtte til Trump eller arbeidet ved Doge.

– Jeg tror det var essensielt at president Trump vant, for å sikre at Amerika forble stort, og at vi når enda større høyder, uttalte Musk.

Frem mot presidentvalget i november 2024 ble Musk en sterk tilhenger av Trump, til tross for at han tidligere hadde vært giver til Barack Obama. Musk begrunnet det med bekymring over det han kalte Joe Bidens «mest radikale og sprø administrasjon noensinne».

Refser Biden

– Den som styrte autopennen og teleprompteren under Biden-administrasjonen, var den egentlige presidenten, sa Musk i intervjuet.

Han hevder også at Demokratene forsøkte å «importere store mengder ulovlige velgere», og at Trump-seieren forhindret at USA ble en ettpartistat.

– Jo mer du undersøker det, desto mer ser du at det stemmer, sier Musk om det han kaller en demokratisk plan for å undergrave demokratiet.

– Ikke vært kjedelig

Etter Trumps valgseier i november 2024 ble Musk raskt satt i arbeid i Doge, der han har ledet omfattende kutt i det føderale byråkratiet. Ifølge Doge er minst 160 milliarder dollar spart gjennom nedskjæringer i sløsing, svindel og misbruk. Blant annet har kontrakter knyttet til mangfold og inkludering (DEI) blitt fjernet, og bemanningen i statsapparatet redusert.

– Det har ikke vært kjedelig, for å si det mildt. I det minste ble jeg ikke skutt, sier Musk.

– Men folk har faktisk skutt mot Tesla-butikker og satt fyr på Tesla-biler. Jeg forventet ikke det nivået av vold, egentlig, fortsatte han.

«Propagandakampanje»

Han peker på det han omtaler som en «nådeløs propagandakampanje» fra Trump-motstandere, og mener forsøket på å ødelegge hans offentlige omdømme viser at Doge er effektivt.

– Det er uunngåelig med slike aktører, sier han.

Mot slutten av intervjuet avslørte Musk hva han håper hans ettermæle vil bære preg av:

– At jeg var nyttig for sivilisasjonens fremdrift. At jeg bidro til kunnskapsbasen og forståelsen av universet, sa Musk.