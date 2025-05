Besøker Russland neste uke

Kreml kunngjorde søndag at Kinas president Xi Jinping vil komme på et offisielt besøk til Russland fra 7. til 10. mai, der han skal delta i markeringen av 80-årsdagen for seieren over Nazi-Tyskland, melder Reuters.

Strategisk samarbeid

Besøket omfatter også samtaler med president Vladimir Putin om videreutviklingen av det strategiske samarbeidet mellom de to landene. Ifølge en uttalelse på Kremls Telegram-konto skal flere dokumenter undertegnes i løpet av besøket.

«Under samtalene vil hovedsakelig videreutviklingen av det omfattende partnerskapet og den strategiske samhandlingen, samt aktuelle internasjonale og regionale spørsmål, bli diskutert,» heter det fra Kreml.

Flere andre statsledere er ventet til seiersmarkeringen i Moskva, blant dem presidentene i Brasil og Serbia samt Slovakias statsminister, ifølge Reuters.

Putin har foreslått en tre dager lang våpenhvile rundt 9. mai, som er en av de viktigste høytidsdagene i den russiske kalenderen. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj svarte at han kunne godta en våpenhvile – men kun dersom den varer i 30 dager, noe Putin har avvist, ifølge nyhetsbyrået.

President Zelenskyj uttalte at Ukraina ikke kan garantere sikkerheten til utenlandske gjester i Moskva under paraden 9. mai.