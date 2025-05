The Economist: – Investorene er for optimistiske

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Economist

Etter en måned med uro begynner amerikanske aksjeinvestorer å forsone seg med handelskrigen. Men investorene er for optimistiske. Tollene som USA og Kina fortsatt pålegger hverandre, er så høye at de tilsvarer en nærmest fullstendig embargo mellom verdens to største økonomier.

Trumps drastiske økning av tollsatsene er bare utsatt – ikke avlyst. Kinas eksportordrer har falt, og bestillingene av containerskip til USA har stupt. Bedrifter sier de kutter investeringene, og forbrukerne blir stadig mer bekymret for arbeidsledighet og inflasjon.

Begrunnelsene for en markedsbedring er skjøre. Det vil ta ytterligere en måned eller mer før den amerikanske økonomien merker effekten av redusert handel med Kina. Importører hamstret varer før tollene trådte i kraft, og det tar flere uker for skip å reise fra Kina til USA, noe som betyr at effekten av kansellerte forsendelser henger etter. Når sjokket først treffer, vil det forstyrre forsyningskjedene kraftig, mens etterspørselen etter handelsrelaterte tjenester som transport vil kollapse. Amerikanerne kan komme til å oppleve tomme butikkhyller.

Rente­kutt vil ikke kunne forhindre dette. De kan dempe fallet i forbruk og investeringer, men de kan verken reparere forsyningskjeder eller erstatte manglende varer – på samme måte som de ikke kunne stoppe koronarestriksjonene i 2020 eller energimangelen i 2022. Faktisk kan for mye stimulans i en tid med knapphet forverre inflasjonseffekten – slik pandemien viste.

Optimismen blant investorene hviler derfor på at tollene reduseres. Selv om Trump ser stadig mer tilbøyelig ut til å trekke seg tilbake i møte med markedsreaksjoner og synkende oppslutning, er det vanskelig å vite hvor smertegrensen hans går.

The Wall Street Journal

Steve Bannon så kanskje for seg en global MAGA-bølge etter modell fra Viktor Orbán i Ungarn. Men i Canada og Australia har effekten vært den motsatte. Lørdag fulgte Australia etter Canada med å gi et nytt mandat til det styrende partiet på sentrum-venstre.

Financial Times

Den innvandringsfiendtlige og kompromissløse Brexit-tilhengeren Nigel Farage har et nytt politisk prosjekt: Reform UK. Partiets slående gjennombrudd i lokalvalgene i England betyr at det britiske partisystemet mer enn tidligere minner om det vi ser i EU-landene. Det hundre år gamle topartisystemet med Labour og konservative er i ferd med å rakne.

Die Welt

Sikkerhetstjenesten Verfassungsschutz har klassifisert ytre høyre-partiet AfD som ekstremistisk. Beslutningen bidrar til inntrykket om at den fungerer som et politisk instrument for å undertrykke opposisjonen. Konfrontasjonen med det største opposisjonspartiet kan ikke føres av etterretningstjenesten.

