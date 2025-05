Frp vil ha nye gasskraftverk i Norge: – Vil bidra til lavere strømpriser

– Vi mener det er riktig å tillate gasskraftverk både med karbonfangst eller uten karbonfangst, men det skal være lønnsomt, sier stortingskandidat Tor Mikkel Wara i Oslo Frp til NTB.

Det var lokallaget i Oslo som foreslo å åpne for gasskraftverk på Frp-landsmøtet søndag, og de fikk et enstemmig Frp med seg.

– Vi i Fremskrittspartiet mener det er behov for å tillate bygging av gasskraftverk på land flere steder i Norge, heter det i vedtaket.

Vil droppe CO2-avgift

Wara understreker at det i dag ikke er lønnsomt med gasskraftverk med karbonfangst og -lagring.

– Vi er ikke prinsipielt imot det. Hvis det en gang i framtiden er sånn at markedet krever det, eller teknologien gjør det lønnsomt, så vil vi ha det, sier Wara.

– Men er det lønnsomt uten karbonfangst?

– Da begynner du å nærme deg. Og vi mener at du heller ikke trenger å ha CO2-avgift på det. Da er det et regnestykke mot kraftpris, sier Wara.

I vedtaket fra Frp-landsmøtet understrekes det at gasskraftverk, som del av en bred energimiks, kan være et viktig tiltak for å sikre nok energi i Norge.

– Dette vil bidra til å redusere strømprisene, samtidig som det kan fungere som et supplement til mer langsiktige løsninger som fornybar energi og kjernekraft, heter det i vedtaket.

Melkøya-motstand

I dag har Norge kun ett gasskraftverk, som sikrer strøm til Equinors gassanlegg på Melkøya i Hammerfest.

Dette gasskraftverket har regjeringen vedtatt å legge ned, og de vil elektrifisere anlegget.

Frp er blant partiene som er mot dette, men der andre partier har åpnet for å drive anlegget videre med karbonfangst- og lagring, sier Frp nei til dette.

– Vi kommer ikke til å være med på å utrede å bruke opp mot 40 milliarder kroner på karbonfangst- og lagringsanlegg på Melkøya, sa Frp-leder Sylvi Listhaug da hun talte til landsmøtet fredag.

