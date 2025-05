I et intervju med NBC News gjentar Trump sine tidligere trusler om mulig bruk av militærmakt for å sikre amerikansk kontroll over Grønland.

– Det kan komme til å skje, sier han.

– Jeg skal være ærlig, vi har bruk for det (Grønland) av hensyn til nasjonal og internasjonal sikkerhet. Men jeg tror at det er svært usannsynlig, svarer han på spørsmål om det kan bli aktuelt med en militær erobring.

USA har alt tung tilstedeværelse og en militærbase på Grønland, noe som er nedfelt i en forsvarsavtale som amerikanerne inngikk med Danmark i 1951.

Både Danmark og Grønland har avvist Trumps krav om amerikansk herredømme over Grønland.