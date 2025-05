Neom er et ambisiøst utviklingsprosjekt bestående av flere deler. Et av dem er den såkalte Linjen, der en opptil 500 meter høy bygning skal konstrueres i en rett linje ved Rødehavet i Tabuk-provinsen.

Tanken er at denne bygningen skal bli hele 170 kilometer lang i 2045 – men den første delen av bygget skal være på 2,4 kilometer, har Wall Street Journal og Bloomberg tidligere meldt.

Klimaforskeren Donald Wuebbles, som er ekspert i atmosfærisk fysikk og kjemi og har vært leid inn som rådgiver av Neom, sier nå til Financial Times at han flere ganger har advart om at prosjektet kan endre det lokale miljøet og værsystemene.

Han nevner skadelige effekter som endringer i regnmønstre og forsterket vind og storm i ørkenområdet. Ifølge Wuebbles har ikke disse effektene blitt grundig nok studert.

Neom sier ifølge avisen at de er et ansvarlig utviklingsselskap og at bærekraft fortsatt er en kjerneprioritet. De sier at deres mål er å redusere prosjektenes miljøpåvirkning «sammenlignet med tradisjonelle byggeprosjekter», inkludert i bruken av byggematerialer.

Neom-prosjektet, som opprinnelig skulle ha en prislapp på omkring 500 milliarder dollar, ble lansert av kronprins Mohammed bin Salman i 2017. Det har imidlertid blitt forsinket og det ventes at ambisjonene vil bli justert ned.