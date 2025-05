Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Dagens Industri

Det er sjelden at land som Kina, Canada, Norge, Vietnam og Sør-Korea deler en ytre fiende, slik de nå gjør med Donald Trump og hans tollpolitikk. For nå rammes alle på et vis, nesten som under covid-pandemien. Også i Sverige råder det noe så sjeldent som politisk enighet i synet på Trump. Det er en styrke som bør beskyttes – ikke forvrenges.

Det er for så vidt ikke noe nytt at politikere kan dra fordel av å ha en «ytre fiende» som kan avlede oppmerksomhet fra selvforskyldte problemer. Ta Xi Jinping, Kinas president. For ham er Donald Trump og handelskrigen sterke argumenter for å spille på nasjonalistiske strenger, og dessuten en beleilig syndebukk for Kinas lenge avtagende økonomi.

Man skal selvfølgelig være forsiktig med å trekke store konklusjoner basert på to land. Men velgerne i Canada og Australia har åpenbart samlet seg bak ledere som har stått opp mot Trump og hans politikk. På taperlisten finner vi politikere som er populære i MAGA-kretser.

Til forskjell fra Canadas og Australias ledere har Storbritannias statsminister Keir Starmer inntatt en mer pragmatisk tone overfor Det hvite hus, med en tydelig ambisjon om å opprettholde det «spesielle forholdet» mellom landene og USA sitt engasjement for Ukraina.

Sverige er et annet eksempel der det ikke er mulig å spore noen antitrump-effekt. Det skyldes heller den nasjonale enigheten som råder i spørsmålet. Her finnes det ingen slik konflikt.

The Wall Street Journal

Allerede før Republikanerne har lagt frem den nye Medicaid-loven, har Demokratene og deres allierte i mediene begynt å angripe dem for å rane helsehjelp fra millioner. Men det ville være en alvorlig feil av Republikanerne å la seg skremme.

Financial Times

Donald Trump og hans støttespillere bør tenke seg nøye om før de avvikler USAs revisjonstilsyn. Den føyer seg inn i rekken av motorsag-reformer som er satt i gang siden Trumps comeback.

Die Welt

Påtroppende kulturminister Wolfram Weimer kommer ikke til å få det lett. Den selvhøytidelige venstreorienterte kulturscenen ser på ham som en høyrevridd kulturrevolusjonær som er ute etter å frata dem deres privilegier. Det skyldes utelukkende Weimers konservative grunnholdning.

