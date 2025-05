Norge er sykest i klassen

Norges 4,6 prosent sykefravær er godt over Sverige med 2,5 prosent og Finlands 2,3. Blant disse tre landene skiller også Norge seg ut som det eneste med økende sykefravær fra 2023 til 2024, skriver SSB.

De bruker tall fra Arbeidskraftundersøkelsen for å sammenligne landene.

Ifølge SSB kan utviklingen i sykefraværet i Norge blant annet skyldes høyere bevissthet rundt smitte og helse etter pandemien og knapphet på arbeidskraft og visse typer kompetanse, som fører til høyt arbeidspress.

Av de nordiske landene er det kun danskene som har en relativt lik utvikling i sykefraværet, men til gjengjeld er deres totale sykefravær på 2 prosent mot Norges 4,6.

SSB understreker at det er en krevende øvelse å sammenligne tall mellom land, til tross for at dataen måles likt. Ulik grad av sysselsetting blant de med høyt sykefravær, som kvinner og eldre, i tillegg til at stillingsvernet ikke står like sterkt i alle land, gjør at tallene kan slå ulikt ut.