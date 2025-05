Hegseth beordrer stort generalkutt

Antallet firestjerners generaler og admiraler skal reduseres med 20 prosent, antallet flaggoffiserer totalt (altså inkludert generalmajorer, kontreadmiraler og så videre) med 10 prosent, og antallet flaggoffiserer i nasjonalgarden med 20 prosent, heter det i ordren.

Totalt er det i dag 38 offiserer med firestjerners general- eller admiralrang, og 817 med noen form av general- eller admiralrang i det aktive amerikanske militæret.

Det er uklart hvordan kuttene skal foregå. Hegseth hevder målet er å «kutte overflødig struktur for å optimalisere og strømlinje ledelsen» og dermed skape effektivitet og innovasjon.

Trump-administrasjonen og Hegseth har allerede sparket en rekke flaggoffiserer, deriblant forsvarssjef Charles CQ Brown, marine- og kystvaktsjefene og generalen som ledet signaletterretningen i NSA. Hegseth insisterer på at presidenten kun velger ut lederne han vil ha, men Demokratene er bekymret for at han potensielt kan politisere det tradisjonelt nøytrale amerikanske militæret.

Flere har også knyttet sparkingen av Brown, den første svarte forsvarssjefen i amerikansk historie, med Trumps krig mot alle former for mangfolds- og likestillingstiltak i den amerikanske staten.

(©NTB)