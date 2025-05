Kina mener handelskrigen setter verdensøkonomien i fare

Det går fram av en artikkel fra det kinesiske finansdepartementet tirsdag.

Finansminister Lan Fo'an holdt et innlegg under et møte i Asian Development Bank (ADB) i Milano. Han nevnte ikke USA ved navn, men sa at risikoen skyldtes «et visst land som har startet tollkrig og handelskrig».

– Verdenssituasjonen blir i øyeblikket stadig mer urolig og kaotisk, og unilateralisme og proteksjonisme er på frammarsj, sa han og oppfordret ADBs medlemmer til å holde fast ved mellomstatlige institusjoner.

Samtidig sier det kinesiske utenriksdepartementer at USA må endre det de omtaler som truende tilnærming hvis de landet ønsker å inngå en avtale med Kina, ifølge det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

USAs president Donald Trump hevdet tirsdag at Kina ønsker å ha møter med USA om en handelsavtale. Uttalelsen kom da Trump tirsdag tok imot Canadas statsminister Mark Carney.

Det har brutt ut handelskrig i full skala mellom verdens to største økonomier etter at Trump hevet tollsatsene på kinesiske varer med opptil 145 prosent. Myndighetene i Beijing har svart med 125 prosents toll på varer fra USA.

NTB