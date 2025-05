Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Die Welt

Det måtte to valgomganger til for å få Friedrich Merz valgt til forbundskansler. Dette signalet om ustabilitet savner sidestykke i tysk historie, og vil være en byrde for den nye regjeringen. Den har altså aktører i egne rekker som samarbeider med opposisjonen.

Medlemmene av den tyske Forbundsdagen er representanter for hele folket, ikke bundet av instrukser og kun underlagt sin samvittighet. I praksis er dette frie mandatet bare retorikk, for til daglig føyer de partibundne representantene seg etter flertallsvedtak.

Akkurat under kanslervalget trosset imidlertid 18 representanter partipisken i første runde.

Denne stille protesten er farlig. Tyskland har vært uten ledelse i seks måneder. Innenrikspolitisk har denne perioden med retningsløshet dannet grobunn for ytterpartiene til høyre og venstre, og deres fortellinger om enkle løsninger.

Mulighetsvinduet for å overbevise befolkningen om regjeringens handlekraft i løpet av de første 100 dagene står bare på gløtt.

Utenrikspolitisk er situasjonen kanskje enda mer dramatisk. I møte med krigen i Europa, flere kriseområder rundt kontinentets rand, handelsmessige omveltninger og en pågående nyorientering i det transatlantiske forholdet, trengs det avgjørende politiske kursendringer. Hele Europa og NATO venter på Tyskland. Men landets kommende regjeringssjef klarer ikke engang å samle de nødvendige stemmene for å bli valgt. I en usikker verden, som ser til Europas største økonomi som en stabiliserende kraft, fremstår nå også Tyskland som en volatil aktør. Det er et ødeleggende signal.

The Wall Street Journal

President Donald Trump erklærte tirsdag seier over Houthi-bevegelsen, Irans terrormedhjelpere i Jemen. Men den virkelige testen kommer når amerikanske fartøyer seiler gjennom farvannene igjen. USA har en interesse i å forhindre at moderne piratgrupper kan stanse kommersiell trafikk i internasjonalt farvann.

Financial Times

Israels statsminister Benjamin Netanyahu legger opp til full okkupasjon av Gaza. Da blir befolkningen presset inn i stadig trangere lommer av den sønderbombede landstripen. Nå må det bli slutt på Vestens skammelige stillhet. USA og europeiske allierte må gjøre mer for å holde Netanyahu tilbake.

Dagens Industri

Dramatikken rundt valget av Friedrich Merz i den tyske Forbundsdagen var forhåpentlig et arbeidsuhell, og ikke et forvarsel om hvordan perioden som kansler vil utspille seg. Kaoset skjer på et kritisk tidspunkt for Tyskland, Europas økonomiske motor.

