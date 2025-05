Ukrainske droner stanser flytrafikk ved Moskva

Russiske myndigheter står klare til å ta imot den kinesiske presidenten og andre utenlandske ledere til den årlige militærparaden på Den røde plass på seiersdagen.

Det russiske flyselskapet Aeroflot kansellerte over 100 flygninger til og fra Moskva, mens mer enn 140 flygninger ble forsinket da fly gjentatte ganger måtte holdes på bakken, viste trafikkdata.

Moskvas ordfører Sergej Sobjanin hevder russisk luftvern har stanset flere ukrainske droner nær hovedstaden.

Selv om ukrainske droner har angrepet Moskva tidligere, virket de vedvarende angrepene å være ment for å forstyrre forberedelsene til 80-årsjubileet i Moskva for seieren over Nazi-Tyskland i andre verdenskrig – som markeres som en stor høytid i Russland.

Nyhetsbyrået AP skriver at angrepene potensielt kan være pinlige for president Vladimir Putin, som gjør seg klar til å ta imot prominente gjester.