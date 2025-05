LO kan vedta forslag om boikott av Israel

Dette var åpenbart ikke nok for mange i den fullsatte møtesalen som under debatten tirsdag avsluttet sine innlegg med ulike oppfordringer om full boikott, enkelte mer tydelige enn andre.

– Vi har jobbet internasjonalt for å se om det er mulig å samle støtte til en internasjonal boikott av Israel. Og det har vist seg ikke mulig. Så det er derfor vi fra ledelsens og sekretariatets side ikke har innstilt på det til kongressen her. Men vi registrerer jo også at det er et stort engasjement, sier Peggy Hessen Følsvik til NTB.

Mot flertall

Etter hva NTB får opplyst skal det altså gå mot et flertall for en mer tydeligere holdning enn hva ledelsen har foreslått. Det foreligger flere forslag rundt Israels okkupasjon og krigføring på Gaza som LO-kongressen skal ta stilling til, men bak forslaget fra Fagforbundet står det 400.000 medlemmer.

Det er nå opp til redaksjonskomiteen å formulere en løsning alle parter kan enes om.

Med støtte fra bare noen få andre forbund, vil forslaget få gjennomslag og dermed bli LOs offisielle politikk på vegne av over 1 million medlemmer.

Onsdag ettermiddag gikk leder Christopher Beckham i. LO-forbundet Handel og Kontor ut i VG og sa at de ønsket en full boikott av Israel og at de vil be om votering for dette under LO-kongressen.

Fredag morgen skal redaksjonskomiteene på LO-kongressen avlegge sine innstillinger og da blir klart om LO vil følge ledelsens noe mer moderate linje, eller sende en marsordre til ledelsen om et tydeligere signal.

– Ikke antisemittisme

– Jeg vil legge til én ting og det er at Fagforbundet og LO er imot enhver form for rasisme og antisemittisme. Dette handler ikke om det. Det handler om staten Israel. Det syns jeg er viktig å få fram, sier Svend Morten Voldsrud.

Lars Gule er Midtøsten-forsker, styremedlem BDS Norge, en norsk gruppe av organisasjonen som ble stiftet av palestinere og som arbeider for boikott, desinvesteringer og sanksjoner av israelske interesser.

– Det sender et svært viktig signal, og det vil mange i Israel legge merke til. Men det kommer ikke til å endre krigføringen, svarer Gule på spørsmålet om en oppfordring til boikott vil ha en betydning.

(©NTB)