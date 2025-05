WSJ: – Trumps verste idé siden tollsatsene

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

President Donald Trump prøver å overgå demokratene i prisregulering av legemidler. Det er hans verste idé siden økningen av tollsatsene. Å forsøke å presse mer penger ut av legemiddelindustrien kan føre til at enkelte selskaper trekker seg ut av Medicaid.

Pasienter vil da oppleve redusert tilgang til nye behandlinger, som i land med sosialisert helse og prisregulering. Noen legemiddelprodusenter taper allerede penger på å selge til Medicaid og kompenserer med å øke prisene i det kommersielle markedet.

Samtidig kunngjør kinesiske selskaper nesten daglig bioteknologiske gjennombrudd – også innen felt USA opprinnelig ledet, som CAR-T-celleterapi. Noen republikanere vil bruke titalls milliarder dollar på å sikre at USA ikke mister sitt teknologiske forsprang til Kina. Hva med å unngå å hemme amerikansk innovasjon med dårlig politikk?

Prisregulering av legemidler er en evig favoritt blant demokratene. Hvis republikanerne går med på Trumps plan om såkalt mest-favør-status, vil demokratene uunngåelig utvide den til å gjelde Medicare og det kommersielle markedet neste gang de kontrollerer Kongressen. Hvis republikanerne mangler mot til å reformere Medicaid, burde de i det minste unngå å gjøre skade.

Noen republikanere ser dette som en politisk enklere vei til å oppnå rundt 880 milliarder dollar i innsparinger i Medicaid, som er målet i deres budsjettforslag. Men besparelsene fra Trumps legemiddelplan ville vært minimale, samtidig som ordningen ville skade innovasjon og øke prisene for amerikanere med privat forsikring.

Financial Times

Indias luftangrep mot såkalt terrorinfrastruktur i Pakistan kan utløse en farlig voldsspiral mellom to stater som begge har atomvåpen. Dette er en farlig og kompleks krise der begge sider må vise varsomhet. Også verdens stormakter må engasjere seg.

Die Welt

Den protestantiske kirkeforsamlingen, etterretningstjenesten og de store mediene har gått i allianse mot det såkalte ytre høyre. Der blir et forbud mot Alternativ for Tyskland sett på som en politisk befrielse. Det ødelegger demokratiets egentlige prinsipp: Idéen om et reelt maktskifte.

Dagens Industri

Vladimir Putins fest i Moskva viser hvorfor Europa aldri må gi Russland seier i Ukraina. Kreftene som da ville feire, representerer den internasjonale totalitarismen. Land som Kina, Venezuela og Belarus vil se dette som et gjennomslag for sitt verdenssyn, og det russiske selvbildet blåses opp til groteske proporsjoner.

